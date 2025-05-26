TATAICHY TO BE SENTENCED JUNE 16TH

A SENTENCING DATE HAS BEEN SET FOR A LE MARS, IOWA WOMAN WHO PLED GUILTY TO CHARGES IN THE APRIL 2024 DEATH OF HER TWO YEAR OLD SON.
27 YEAR OLD SEXLYN TATAICHY WAS CHARGED WITH SECOND DEGREE MURDER AND TWO FELONY COUNTS OF CHILD ENDANGERMENT.
IN THE PLEA DEAL FILED MAY 5TH IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT, TATAICHY AGREED TO PLEAD GUILTY TO CHILD ENDANGERMENT RESULTING IN DEATH, A CLASS B FELONY.
SHE IS SCHEDULED TO BE SENTENCED AT 9 A.M. ON JUNE 16TH IN THE PLYMOUTH COUNTY COURTHOUSE.
THE SECOND DEGREE MURDER COUNT AND THE OTHER CHILD ENDANGERMENT COUNT WILL BE DISMISSED IN THE PLEA AGREEMENT.
TATAICHY WILL BE SENTENCED TO SERVE NOT MORE THAN 50 YEARS IN PRISON AND PAY $150,000 IN VICTIM’S RESTITUTION.