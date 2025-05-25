ERNST SAYS U.S. SENATE LIKELY TO CHANGE PARTS OF BUDGET BILL

IOWA SENATOR JONI ERNST SAYS THE SENATE WILL REVIEW THE SO-CALLED BIG BEAUTIFUL BILL THAT PASSED THE U.S. HOUSE LAST WEEK, INCORPORATING MANY OF PRESIDENT TRUMP’S MAJOR POLITICAL GOALS.
IT INCLUDES 140-BILLION DOLLARS FOR MASS DEPORTATIONS AND IMMIGRATION ENFORCEMENT, ELIMINATING TAXES ON WORKERS’ TIPS AND OVERTIME, EXTENDING TRUMP’S 2017 TAX CUTS, AND INCREASING THE DEBT CEILING BY FOUR-TRILLION DOLLARS.
ERNST SAYS SENATORS ARE AWARE OF MOST OF THE BILL’S CONTENTS, BUT SHE BELIEVES THEY CAN IMPROVE ON IT.
JONIBILL1 OC….. “UNNECESSARY SPENDING” :29
OTHER PROVISIONS INCLUDE NEARLY 700-BILLION DOLLARS IN FEDERAL SPENDING CUTS FOR MEDICAID, AND A 267-BILLION DOLLAR FUNDING REDUCTION FOR SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM.
THE BILL ALSO INSTITUTES NEW WORK REQUIREMENTS FOR SNAP RECIPIENTS.
ERNST EXPECTS A CLOSE REVIEW OF THE MEDICAID AND SNAP CONTENT.
JONIBILL2 OC……. “CRITICALLY IMPORTANT” :20
ERNST CHALLENGES THE CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE REPORT WHICH INDICATES THE MEASURE WOULD INCREASE THE NATION’S DEFICIT BY MORE THAN THREE-TRILLION DOLLARS.
JONIBILL3 OC…….. “WITHIN THE ECONOMY” ;29
THE SENATOR ALSO SUPPORTS TRUMP’S 2017 TAX CUT PACKAGE, WHICH WAS DUE TO EXPIRE AT THE END OF THE YEAR.
RADIO IOWA CONTRIBUTOR