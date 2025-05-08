IOWA DNR BUYS FORMER LITTLE SIOUX SCOUT CAMP

THE IOWA NATURAL RESOURCE COMMISSION HAS APPROVED THE STATE’S PURCHASE OF THE FORMER LITTLE SIOUX BOY SCOUT CAMP THAT COVERS NEARLY 18-HUNDRED ACRES IN THE LOESS HILLS..
D-N-R LAND AND WATER BUREAU CHIEF TRAVIS BAKER, SPOKE BEFORE THE VOTE.
SCOUTCAMP1 OC……….TO WORK ON” :10
THE D-N-R IS PURCHASING THE PROPERTY FROM THE IOWA NATURAL HERITAGE FOUNDATION FOR FIVE-POINT-ONE MILLION DOLLARS.
THAT’S THREE MILLION LESS THAN THE APPRAISED VALUE.
SCOUTCAMP2 OC……..FOR PUBLIC ACCESS. :13
THE D-N-R SAYS THE LAND ACQUISITION WILL PROTECT ONE OF THE LARGEST CONTIGUOUS REGIONS OF FOREST IN WESTERN IOWA AND RESULT IN MORE THAN 100 MILES OF CONNECTED PUBLIC HIKING TRAILS.
THE FORMER LITTLE SIOUX SCOUT RANCH IS AT THE HEART OF THE PROPERTY WITH A 20-ACRE LAKE.
YOU MAY REMEMBER FOUR BOY SCOUTS DIED WHEN A TORNADO HIT THE CAMP IN 2003, AND A MEMORIAL TO THOSE SCOUTS WILL REMAIN IN PLACE.
BAKER SAYS THE D-N-R WILL CLOSE ON THE PROPERTY THIS SUMMER AND IT WILL BE OPEN TO THE PUBLIC SOMETIME THIS FALL.
THE PURCHASE IS FUNDED BY A FOUR-POINT-SIX-FIVE MILLION DOLLARS U-S-D-A FOREST LEGACY GRANT AND 500-THOUSAND FROM THE REAP OPEN SPACES FUNDING.
RADIO IOWA