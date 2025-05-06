SUNNYBROOK HOPE CENTER RECEIVES MAJOR DONATION

JENSEN SUBARU CONTINUED ITS LOCAL SUPPORT OF THE SUNNYBROOK HOPE CENTER AND FOOD PANTRY WITH A CHECK PRESENTATION THERE TUESDAY.
TROY FULLER, SALES MANAGER AT JENSEN PRESENTED THE CHECK:
JENSEN1 OC………BE A PART OF IT. :12
TINA STROUD IS THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SUNNYBROOK HOPE CENTER:
JENSEN2 OC……AT THE GROCERY STORE. :10
STROUD SAYS THE NUMBER OF LOCAL PEOPLE NEEDING FOOD ASSISTANCE KEEPS GROWING:
JENSEN3 OC……THAT DOLLAR STRETCH. :17
THE HOPE CENTER FOOD PANTRY IS SET UP LIKE A GROCERY STORE WITH WIDE AISLES AND SHELVES AND COOLERS STOCKED WITH PRODUCT.
THIS IS THE 5TH ANNIVERSARY OF IT’S OPENING:
JENSEN4 OC…….STOCK OUR SHELVES. :24
THE HOPE CENTER IS LOCATED IN SUNNYBROOK COMMUNITY CHURCH AT 5601 SUNNYBROOK DRIVE.