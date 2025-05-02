RAVINE PARK CONTROLLED BURN UNDERWAY

THE CONTROLLED BURN IN SIOUX CITY’S RAVINE PARK GOT UNDERWAY LATE FRIDAY AFTERNOON.
THE BURN IS BEING CONDUCTED BY A CERTIFIED, INSURED CONTRACTOR HIRED BY THE CITY AND WILL CONTINUE SATURDAY.
THE BURN IN RAVINE PARK WILL BE A GROUND-LEVEL FIRE TO REDUCE DEAD VEGETATION AND LIMIT THE GROWTH
OF BOTH NON-NATIVE AND INVASIVE SPECIES.
THE TREE CANOPY WILL NOT BE AFFECTED AND A CONTROL LINE HAS BEEN ESTABLISHED AROUND THE BURN AREA.
THE PUBLIC IS ASKED TO AVOID THE AREA FOR SAFETY REASONS AND NOT INTERFERE WITH BURN OPERATIONS.
THE PARK WILL REMAIN CLOSED FOR AT LEAST ONE WEEK FOLLOWING THE BURN TO ENSURE ALL HOT SPOTS ARE
EXTINGUISHED AND THE AREA IS SAFE.
GRANT FUNDING FOR THE PROJECT IS PROVIDED THROUGH THE IOWA STATE REVOLVING FUND CLEAN WATER SPONSORED PROJECTS PROGRAM.
Photos from City Of Sioux City