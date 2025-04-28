UNION COUNTY SHOOTING SUSPECT FACING MULTIPLE CHARGES

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS A SOUTH DAKOTA D-C-I REVIEW INDICATES THAT SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL TROOPERS WERE JUSTIFIED IN THEIR USE OF FORCE IN AN APRIL 1ST INCIDENT NEAR BERESFORD IN UNION COUNTY.
OFFICIALS WERE SEARCHING FOR 25-YEAR-OLD SAMIR ALBAIDHANI OF SIOUX FALLS WHO FIRED ON TWO SIOUX FALLS POLICE OFFICERS, STRIKING ONE, DURING A TRAFFIC STOP.
HE USED A STOLEN VEHICLE TO FLEE SOUTH ON INTERSTATE 29, EXITED ONTO AN OFF RAMP AT EXIT 42 NEAR BERESFORD AND DROVE INTO A DITCH.
ALBAIDHANI LEFT THE VEHICLE AND FIRED FIVE SHOTS AT LAW ENFORCEMENT.
AS HE FLED ON FOOT, ONE TROOPER ATTEMPTED TO STOP HIM BY HITTING HIM WITH HIS PATROL VEHICLE.
THE SUSPECT FELL TO THE GROUND, AND REACHED FOR HIS WEAPON.
THE TROOPER FIRED HIS WEAPON, STRIKING THE INDIVIDUAL IN THE ARM.
ALBAIDHANI WAS TREATED FOR A NON-LIFE THREATENING INJURY TO HIS ARM, AND LATER TESTED POSITIVE FOR METH AND CANNABIS.
HE HAS BEEN INDICTED ON 11 COUNTS IN UNION COUNTY INCLUDING FOUR COUNTS OF ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER, FOUR COUNTS OF AGGRAVATED ASSAULT AGAINST A LAW ENFORCEMENT OFFICER, AND ONE COUNT EACH OF COMMISSION OF A FELONY WHILE ARMED WITH A FIREARM, AGGRAVATED ELUDING, AND RESISTING ARREST.
HE HAS NOT YET ENTERED A PLEA TO THE CHARGES.