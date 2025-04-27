ART CENTER TO HOST RECEPTION WITH FORMER SIOUX CITYAN AND HIS PAINTINGS

THE SIOUX CITY ART CENTER WILL HOST A FREE OPENING RECEPTION THIS THURSDAY, MAY 1ST, TO CELEBRATE A NEW EXHIBITION.
ART CENTER DIRECTOR TODD BEHRENS SAYS “CHASING LIGHT” FEATURES PAINTINGS BY SIOUX CITY NATIVE CRAIG ALBRIGHT:
ALBRIGHT1 OC……DEGREE IN PAINTING. :14
BEHRENS SAYS AS A YOUNG MAN, ALBRIGHT SPENT EVENINGS AND SUMMER DAYS WORKING AT A MILL OUTSIDE OF SERGEANT BLUFF, WHERE HE DEVELOPED A DEEP APPRECIATION FOR LANDSCAPES OF OUR STATE:
ALBRIGHT2 OC…..OF THE LANDSCAPE. :08
BEHRENS SAYS ONE PORTION OF THE EXHIBITS FEATURES A WELL KNOWN INSPIRATION TO ARTISTS:
ALBRIGHT3 OC……THINGS LIKE THAT. :19
THURSDAY’S RECEPTION IS FROM 5-7 P.M.WITH ALBRIGHT GIVING A TALK AT 6 P.M.
FOOD AND DRINK ARE PROVIDED TO THOSE ATTENDING AND ALL AGES ARE WELCOME.
CHASING LIGHT WILL BE ON DISPLAY THROUGH SEPTEMBER 14TH.