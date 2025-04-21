WOODBURY CAMPGROUNDS TO OPEN MAY 1ST

CAMPGROUNDS, CABINS, RESTROOMS, AND SHELTERS AT WOODBURY COUNTY’S PARKS WILL SOON BE OPENING FOR PUBLIC USE.
ON THURSDAY, MAY 1ST, PARKS OPENING THAT DAY WILL INCLUDE BROWN’S LAKE-BIGELOW PARK AND SNYDER BEND PARK NEAR SALIX, ALONG WITH SOUTHWOOD CONSERVATION AREA AND FOWLER FOREST PRESERVE NEAR SMITHLAND, AND LITTLE SIOUX PARK NEAR CORRECTIONVILLE.
THE WOODBURY COUNTY CONSERVATION DEPARTMENT WILL HOLD A CAMPING KICKOFF WEEKEND EVENT MAY 2-4 AT BROWN’S LAKE-BIGELOW PARK, LITTLE SIOUX PARK, SNYDER BEND PARK, AND SOUTHWOOD CONSERVATION AREA.
ON A FIRST-COME, FIRST-SERVED BASIS, CAMPERS WILL REGISTER AND PAY FEES FOR EACH NIGHT OF CAMPING AND WILL RECEIVE PROMOTIONAL ITEMS, INCLUDING A COUPON FOR ONE NIGHT OF FREE CAMPING TO BE USED LATER DURING THE 2025 SEASON AT ANY OF THE COUNTY’S FOUR CAMPGROUNDS.
CABIN RENTALS ARE NOT INCLUDED IN THE PROMOTION.
SWIMMING BEACHES AT BROWN’S LAKE AND LITTLE SIOUX PARK ARE SET TO OPEN AT 11 AM ON SATURDAY, MAY 24TH. THOSE BEACHES ARE NOT STAFFED BY LIFEGUARDS.