ABDI FOUND GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER

AFTER AROUND TEN HOURS OF DELIBERATIONS, A WOODBURY COUNTY JURY HAS FOUND 22-YEAR-OLD YASIN ABDI OF SOUTH SIOUX CITY GUILTY OF FIRST DEGREE MURDER.
ABDI1 OC…BY THE JURY. :14
ABDI WAS CHARGED IN THE FATAL SHOOTING OF 36-YEAR-OLD MARLON WHITE EYES OF SIOUX CITY THE EVENING OF JUNE 26TH OF 2023.
WHITE EYES WAS SHOT FOUR TIMES IN A DISPUTE INVOLVING SEVERAL PEOPLE OUTSIDE OF AN APARTMENT BUILDING AT 14TH AND INGLESIDE.
JURY DELIBERATIONS STARTED TUESDAY AFTERNOON AND RESUMED WEDNESDAY MORNING.
WHEN A VERDICT HAD NOT BEEN REACHED BY EARLY WEDNESDAY AFTERNOON, THE JUDGE WAS INFORMED THAT THE JURY WAS DEADLOCKED:
ABDI2 OC………BACK UP THOSE FEELINGS. :13
THE JUDGE INSTRUCTED THE JURY TO BASE ITS DECISION ONLY ON FACT AND NOT PRIVATE OPINION.
AROUND AN HOUR OR SO LATER, THE JURY REACHED A UNANIMOUS DECISION.
A SENTENCING DATE IN THE CASE HAS NOT BEEN SET.
Photo & audio from Sheila Brummer