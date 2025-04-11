REYNOLDS WON’T SEEK ANOTHER TERM AS IOWA GOVERNOR

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS SHE WILL NOT RUN FOR ANOTHER TERM IN OFFICE IN 2026.
REYNOLDS POSTED A VIDEO ABOUT HER DECISION ON HER FACEBOOK PAGE FRIDAY MORNING:
NORUN1 OC………IN 2026. :18
REYNOLDS SAYS IT WAS NOT AN EASY DECISION TO MAKE, AND SHE HAS ENJOYED HER TIME SERVING THE PEOPLE OF IOWA:
NORUN2 OC……..TRADE FOR ANYTHING. :16
REYNOLDS SAYS IT’S NOW TIME FOR HER TO FOCUS MORE ON HER FAMILY:
NORUN3 OC…….ALL GROWN. :23
REYNOLDS SAYS SHE WILL CONTINUE TO WORK HARD FOR IOWA EVERY DAY FOR THE REST OF HER TERM, AND REMAINS ENERGIZED FOR THAT EFFORT.
PHOTO FROM REYNOLDS FACEBOOK ANNOUNCEMENT