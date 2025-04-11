Home Local News REYNOLDS WON’T SEEK ANOTHER TERM AS IOWA GOVERNOR

REYNOLDS WON’T SEEK ANOTHER TERM AS IOWA GOVERNOR

By
Woody Gottburg
-
28
SHARE

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS SHE WILL NOT RUN FOR ANOTHER TERM IN OFFICE IN 2026.

REYNOLDS POSTED A VIDEO ABOUT HER DECISION ON HER FACEBOOK PAGE FRIDAY MORNING:

NORUN1 OC………IN 2026. :18

REYNOLDS SAYS IT WAS NOT AN EASY DECISION TO MAKE, AND SHE HAS ENJOYED HER TIME SERVING THE PEOPLE OF IOWA:

NORUN2 OC……..TRADE FOR ANYTHING. :16

REYNOLDS SAYS IT’S NOW TIME FOR HER TO FOCUS MORE ON HER FAMILY:

NORUN3 OC…….ALL GROWN. :23

REYNOLDS SAYS SHE WILL CONTINUE TO WORK HARD FOR IOWA EVERY DAY FOR THE REST OF HER TERM, AND REMAINS ENERGIZED FOR THAT EFFORT.

PHOTO FROM REYNOLDS FACEBOOK ANNOUNCEMENT

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR