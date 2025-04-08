IOWA LEGISLATURE APPROVES SCHOOL FUNDING BILL

REPUBLICANS IN THE IOWA LEGISLATURE HAVE SETTLED ON GENERAL STATE FUNDING TO SUPPORT EDUCATING IOWA’S K-THROUGH-12 STUDENTS.
HOUSE REPUBLICANS APPROVED SPENDING NEARLY EIGHT-THOUSAND DOLLARS ON EACH STUDENT IN PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLS DURING THE NEXT ACADEMIC YEAR.
REPRESENTATIVE DAN GELBACH IS FROM URBANDALE:
K12FUNDS1 OC……..AND STUDENT SUCCESS.” :09
SENATE REPUBLICANS APPROVED THE SPENDING PACKAGE MONDAY, WHICH INCLUDES NEARLY A MILLION DOLLARS TO SUPPORT SMALL SCHOOLS THAT SHARE MORE ADMINISTRATIVE STAFF.
IT ALSO HAS MORE MONEY FOR SCHOOL DISTRICTS WITH HIGH TRANSPORTATION COSTS DUE TO LONG BUS ROUTES.
GELBACH SAYS THE BILL WILL PROVIDE NEARLY 106 MILLION DOLLARS MORE TO SUPPORT EDUCATING ALL OF IOWA’S K-THROUGH-12 STUDENTS.
K12FUNDS2 OC…….RELIEF FOR IOWANS.” :10
DEMOCRATS SAY REPUBLICANS AREN’T PROVIDING ENOUGH STATE FUNDING FOR PUBLIC SCHOOLS.
HOUSE DEMOCRATIC LEADER JENNIFER KONFRST SAYS THE PLAN AMOUNTS TO A 44 PERCENT INCREASE IN STATE MONEY TOWARDS PRIVATE SCHOOLS, SINCE ALL PRIVATE SCHOOL STUDENTS WILL BE ELIGIBLE FOR NEARLY EIGHT-THOUSAND DOLLARS IN STATE FUNDING THIS FALL — WHILE PUBLIC SCHOOLS WILL GET A TWO PERCENT GENERAL INCREASE IN STATE FUNDING.
K12FUNDS3 OC……A QUALITY EDUCATION :08
WITHOUT DEBATE, THE HOUSE APPROVED ANOTHER SCHOOL-RELATED BILL ON A 92-TO-FOUR VOTE.
THAT MEASURE REQUIRES SCHOOL DISTRICTS TO ADOPT POLICIES THAT AT LEAST RESTRICT CELL PHONE USE DURING CLASS TIME.