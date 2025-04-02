REYNOLDS SIGNS HANDS FREE CAR PHONE BILL

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS SIGNED THE BILL THAT WILL MAKE IT ILLEGAL TO HANDLE A SMART PHONE WHILE DRIVING IN IOWA STARTING ON JULY 1ST.
HANDS8 OC……..SAVE LIVES.” :13
REYNOLDS WAS SURROUNDED BY DOZENS OF PEOPLE FOR THE BILL SIGNING CEREMONY, INCLUDING THE FAMILIES OF IOWANS WHO HAVE DIED IN ACCIDENTS CAUSED BY DISTRACTED DRIVERS.
HANDS9 OC………BY DISTRACTED DRIVING.” :29
ROLAND TAYLOR OF TERRIL WAS DRIVING AN ANTIQUE TRACTOR ON HIGHWAY 71 IN CLAY COUNTY WHEN HIS TRACTOR WAS HIT FROM BEHIND AND HE WAS THROWN INTO A DITCH.
GOVERNOR REYNOLDS CALLED TAYLOR’S DAUGHTER, ANGIE SMITH, LAST WEEK WHEN THE BILL FINALLY PASSED THE IOWA HOUSE.
SMITH SPOKE WITH REPORTERS AFTER THE BILL SIGNING CEREMONY.
HANDS10 OC………THAT’S VERY IMPORTANT.” ;11
GOVERNOR REYNOLDS SAYS THE DATA FROM NEIGHBORING STATES SHOWS MAKING IT ILLEGAL TO HANDLE A CELL PHONE WHILE DRIVING WILL REDUCE ACCIDENTS.
HANDS11 OC…….THE SECOND YEAR.” (2X) :14
STARTING JULY 1ST, IOWA LAW ENFORCEMENT OFFICERS MAY BEGIN GIVING WARNINGS TO MOTORISTS CAUGHT ILLEGALLY HANDLING A PHONE WHILE DRIVING.
THEN, STARTING JANUARY 1ST OF NEXT YEAR, THOSE WHO VIOLATE THE LAW WILL BE FINED ONE-HUNDRED DOLLARS.