DISASTER DECLARATION ISSUED FOR HARRISON COUNTY

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS ISSUED A DISASTER PROCLAMATION FOR HARRISON COUNTY IN RESPONSE TO THE SEVERE WINTER STORMS OF MARCH 19TH.
REYNOLDS’ PROCLAMATION ALLOWS STATE RESOURCES TO BE UTILIZED TO RESPOND TO AND RECOVER FROM THE EFFECTS OF THE SEVERE WEATHER AND ACTIVATES THE IOWA INDIVIDUAL ASSISTANCE GRANT PROGRAM AND THE DISASTER CASE ADVOCACY PROGRAM.
THE PROCLAMATION IS EFFECTIVE IMMEDIATELY AND EXPIRES ON APRIL 26, 2025.
THE GRANT APPLICATION AND INSTRUCTIONS ARE AVAILABLE ON THE IOWA DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT WEBSITE.
POTENTIAL APPLICANTS HAVE 45 DAYS FROM THE DATE OF THE PROCLAMATION TO APPLY.
FOR INFORMATION ON THE DISASTER CASE ADVOCACY PROGRAM, CONTACT YOUR LOCAL COMMUNITY ACTION AGENCY.
File photo/broken MidAmerican Energy poles