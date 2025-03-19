INTERSTATE 29 CLOSED FROM SIOUX CITY TO MISSOURI VALLEY

THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HAS SHUT DOWN INTERSTATE 29 FROM SIOUX CITY TO MISSOURI VALLEY AS OF 10 A.M.
THE IOWA STATE PATROL SAYS THERE IS ZERO VISIBILITY OUTSIDE OF THE SIOUX CITY METRO AREA ON THE HIGHWAY.
NUMEROUS VEHICLES HAVE GONE OFF THE ROAD AND SEVERAL POWER POLES AND POWER LINES HAVE BLOWN DOWN.
A TOWING BAN IS ALSO NOW IN EFFECT IN WOODBURY COUNTY.
ROAD CONDITIONS ARE UNSAFE FOR TOW TRUCKS TO OPERATE.
WOODBURY COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT IS ENCOURAGING ALL RESIDENTS TO STAY HOME AND NOT TRAVEL UNLESS ABSOLUTELY NECESSARY UNTIL WEATHER CONDITIONS IMPROVE.
VISIBILITY IS ALSO POOR ON HIGHWAY 20 EAST OUT OF SIOUX CITY.
HEAVY SNOWFALL, STRONG WINDS, AND DANGEROUSLY LOW VISIBILITY ARE MAKING TRAVEL DIFFICULT IF NOT IMPOSSIBLE, ESPECIALLY OUTSIDE THE SIOUX CITY LIMIT.