SIOUX CITY & SSC DECLARE SNOW EMERGENCY BEGINNING AT 2 A.M. WEDNESDAY MARCH 19TH

DUE TO THE FORECAST WINTER STORM FOR OUR AREA, THE CITY OF SIOUX CITY HAS DECLARED A SNOW EMERGENCY BEGINNING AT 2 A.M. ON WEDNESDAY, MARCH 19TH.
ODD/EVEN PARKING WILL TAKE EFFECT IMMEDIATELY AND A SNOW EMERGENCY DECLARATION PROHIBITS PARKING OR LEAVING A VEHICLE UNATTENDED ON AN EMERGENCY SNOW ROUTE STREET.
THOSE STREETS ARE MARKED WITH BLUE AND WHITE SIGNS WITH A SNOWFLAKE ON THEM.
CITIZENS SHOULD PARK ON THE ODD SIDE OF THE STREET ON ODD DAYS OF THE MONTH AFTER SEVEN A.M. UNTIL SEVEN A.M. THE FOLLOWING DAY.
THEN VEHICLES SHOULD BE PARKED ON THE EVEN STREET NUMBERED SIDE OF THE STREET ON EVEN DAYS OF THE MONTH DURING THE SAME TIME PERIOD.
RESIDENTS ARE ENCOURAGED TO REMOVE VEHICLES FROM ON-STREET PARKING WHERE POSSIBLE.
ANY VEHICLE FOUND IN VIOLATION OF THE SNOW EMERGENCY PARKING RESTRICTIONS WILL BE TOWED AT THE OWNER’S EXPENSE.
THE CITY OF SOUTH SIOUX CITY HAS ALSO DECLARED A SNOW EMERGENCY STARTING AT 2 A.M.ON MARCH 19TH UNTIL 7 P.M. ON MARCH 20TH.
PARKING IS PROHIBITED ON THE DESIGNATED SNOW EMERGENCY ROUTES MARKED WITH SIGNAGE.
ALL NON-EMERGENCY ROUTE STREETS WILL UTILIZE THE ALTERNATE ODD/EVEN PARKING REQUIREMENT.
IT IS NOT ACCEPTABLE TO BLOW, PUSH, OR SHOVEL SNOW FROM SIDEWALKS OR DRIVEWAYS OUT INTO THE CITY STREETS.