GOODALL HONORS TANZANIA MIRACLE KIDS IN SIOUX CITY

WORLD-FAMOUS CONSERVATIONIST JANE GOODALL HONORED THE ONLY THREE SURVIVORS OF A SCHOOL BUS CRASH IN TANZANIA DURING A SPEECH IN SIOUX CITY SUNDAY.
ALMOST EIGHT YEARS AGO, MISSIONARIES FROM SIOUX CITY SAVED THE STUDENTS, WHO WERE LATER FLOWN TO SIOUX CITY FOR MEDICAL TREATMENT AND BECAME KNOWN AS THE “MIRACLE KIDS.”.
WILSON TARIMO IS NOW 20 YEARS OLD AND RETURNED TO SIOUX CITY IN 2022 TO ATTEND COLLEGE:
TARIMO OC……….LIFE WORTH LIVING. :13
TARIMO AND THE TWO OTHER STUDENTS FIRST MET JANE GOODALL IN TANZANIA IN 2018, WHERE GOODALL STARTED HER GROUNDBREAKING RESEARCH ON CHIMPANZEES IN THE 1960S.
THEY NOW PLAN TO BE AMBASSADORS FOR GOODALL’S “ROOTS AND SHOOTS” PROGRAM, WHICH FOCUSES ON ENVIRONMENTAL, CONSERVATION, AND HUMANITARIAN ISSUES.
A MOVIE IS IN THE WORKS ABOUT THE TANZANIAN STUDENTS AND THEIR CONNECTION TO SIOUX CITY.
Contributed by Sheila Brummer