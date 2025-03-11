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FATAL CRASH AT HIGHWAY 75 & C-80

By
Woody Gottburg
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ONE PERSON HAS DIED IN A THREE VEHICLE ACCIDENT AROUND 8:40 A.M. TUESDAY ON HIGHWAY 75 AT THE INTERSECTION WITH HIGHWAY C-80 NEAR THE PLYMOUTH COUNTY BORDER.

SGT. TOM GILL OF THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT SAYS THE ACCIDENT HAPPENED IN THE SOUTHBOUND LANE OF HIGHWAY 75 WHERE A DODGE TRUCK PULLING A LONG TRAILER COLLIDED WITH A SECOND VEHICLE AND FLIPPED OVER ON ITS SIDE:

FATAL1 OC………FLIP ON ITS TOP. :27

SGT. GILL SAYS A THIRD VEHICLE WAS THEN INVOLVED:

FATAL2 OC……OF C-80. :08

GILL SAYS THE DRIVER OF THE DODGE TRUCK SUSTAINED FATAL INJURIES:

FATAL3 OC……..YIELD SIGN. :19

THE DRIVER OF THE THIRD VEHICLE WAS NOT INJURED AND NO PASSENGERS WERE IN ANY OF THE VEHICLES.

HIGHWAY 75 AT C-80 WAS SHUTDOWN FOR A FEW HOURS WHILE INVESTIGATORS WERE AT THE SCENE.

SIOUX CITY FIRE RESCUE, PLYMOUTH COUNTY DEPUTIES, HINTON FIRE AND POLICE AND MERRILL POLICE ALSO RESPONDED TO THE CRASH.

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