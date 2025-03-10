POPP’S PRELIMINARY HEARING SET FOR MARCH 19TH

A PRELIMINARY HEARING HAS BEEN SET FOR THE SUSPECT CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF A SIOUX CITY WOMAN.
62-YEAR-OLD THOMAS DUANE POPP IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY.
POPP WAS EXTRADITED FROM THE STATE OF WASHINGTON AND DELIVERED TO THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER ON SATURDAY.
HE HAD BEEN ARRESTED JANUARY 11TH BY LONGVIEW, WASHINGTON POLICE AFTER A WOODBURY COUNTY GRAND JURY INDICTED HIM ON JANUARY 10TH.
HIS PRELIMINARY HEARING IS SET FOR MARCH 19TH.
POPP IS BEING HELD ON THREE MILLION DOLLARS BOND.