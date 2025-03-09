MCCAULEY MURDER SUSPECT EXTRADITED TO WOODBURY COUNTY

THE SUSPECT CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF A SIOUX CITY WOMAN IS NOW IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.
62-YEAR-OLD THOMAS DUANE POPP WAS EXTRADITED FROM THE STATE OF WASHINGTON AND DELIVERED TO THE LOCAL LAW ENFORCEMENT CENTER ON SATURDAY.
POPP HAD BEEN ARRESTED JANUARY 11TH BY LONGVIEW, WASHINGTON POLICE FOR FIRST DEGREE MURDER IN THE 1983 SIOUX CITY DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY.
A WOODBURY COUNTY GRAND JURY INDICTED POPP ON JANUARY 10TH.
POPP HAD PREVIOUSLY BEEN FIGHTING EXTRADITION FROM THE COWLITZ COUNTY, WASHINGTON JAIL.
HE IS BEING HELD ON THREE MILLION DOLLARS BOND.
TERRI MCCAULEY WAS LAST SEEN ALIVE BY HER FAMILY ON SEPTEMBER 27TH OF 1983.
HER MOTHER FILED A MISSING PERSON’S REPORT ON OCTOBER 5TH AND MCCAULEY’S BODY WAS FOUND LESS THAN 24 HOURS LATER NEAR 33RD STREET, OFF OF FLOYD BOULEVARD.
SHE HAD BEEN SHOT POINT-BLANK BY A 20-GAUGE SHOTGUN.