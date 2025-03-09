Hinton Celebrates Girls State Basketball Championship

FOR THE FIRST TIME IN SCHOOL HISTORY, THE GIRLS STATE BASKETBALL CHAMPIONSHIP IS COMING TO HINTON, HIGH SCHOOL.
THE THIRD-RANKED BLACKHAWKS SECURED THEIR FIRST-EVER STATE TITLE WITH A 48-46 WIN OVER CENTRAL LYON ON SATURDAY NIGHT AT WELLS FARGO ARENA IN DES MOINES.
DANIEL VER STEEG CALLED THE GAME ON OUR SISTER STATION K-L-E-M:
HINTONBKB1 OC……STATE CHAMPIONS. :14
ADDISON GLASS GOT THE OFFENSE ROLLING WITH THE FIRST FIVE POINTS OF THE GAME, AND AFTERWARDS SAID THIS WAS A DEFINING MOMENT FOR THE TEAM:
HINTONBKB2 OC….NUMBER ONE. :11
HEAD COACH MATT LEARY HAS BEEN COACHING HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL FOR 23 YEARS.
THE WIN WAS HIS FIRST-EVER STATE TITLE AS A COACH.
LEARY SAYS HE WAS SO PROUD OF HOW HIS TEAM RESPONDED TO ADVERSITY IN THE FIRST HALF:
HINTONBKB3 OC……….HOW I FEEL. :24
THE BLACKHAWKS END THE SEASON WITH A FINAL RECORD OF 26-0.
THEY ARE THE FIRST CLASS 2A TEAM TO GO UNDEFEATED AS A CHAMPION SINCE DIKE-NEW HARTFORD IN 2020-2021.
CONTRIBUTED BY KLEM