SIOUX CITY PUBLIC & CATHOLIC SCHOOLS 2 HOURS LATE WEDS.

DUE TO HAZARDOUS WEATHER CONDITIONS, WOODBURY COUNTY SHERIFF CHAD SHEEHAN HAS DECLARED A TOW BAN IS NOW IN EFFECT ACROSS WOODBURY COUNTY UNTIL FURTHER NOTICE STARTING AT 6:36 P.M. TUESDAY
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SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS 2 HOURS LATE
BISHOP HEELAN CATHOLIC 2 HOURS LATE
SOUTH SIOUX CITY SCHOOLS 2 HRS LATE, NO PRESCHOOL
SGT. BLUFF LUTON 2 HOURS LATE
DAKOTA VALLEY 2 HOURS LATE
ST. PAUL LUTHERAN SCHOOL 2 HOURS LATE
ST. MICHAELS SSC SCHOOL 2 HOURS LATE
WOODBURY CENTRAL 2 HOURS LATE
MEALS ON WHEELS NO DELIVERY