SBL Looks to Defend State Archery Title

SGT. BLUFF LUTON HAS SENT A TEAM OF STUDENTS TO DES MOINES THIS WEEKEND TO DEFEND THEIR STATE HIGH SCHOOL ARCHERY CHAMPIONSHIP.
SCOTT PACK IS THE COACH OF THE ARCHERS:
ARCHERS1 OC…….3D COMPETITION. :17
PACK SAYS AS DEFENDING STATE CHAMPIONS, HIS ARCHERY TEAM HAS A “BULLSEYE” ON THEIR BACKS, AND SOME PRESSURE ON THE COMPETITORS TO PERFORM AT THEIR TOP LEVEL:
ARCHERS2 OC……..BEST REMEDY. :25
COACH PACK SAYS THE STUDENTS LEARN TO DEAL WITH THAT PRESSURE ON EACH SHOT ATTEMPT:
ARCHERS3 OC.,…..AN AMAZING DAY. ;30
SGT. BLUFF LUTON IS 10TH SEEDED THIS YEAR AFTER BEING THE 6TH SEED A YEAR AGO.
ONE ARCHER IS RANKED 4TH IN THE STATE:
ARCHERS4 OC…FUN YOU HAVE. :17
THE STATE ARCHERY TOURNAMENT RUNS FRIDAY THROUGH SUNDAY AT THE STATE FAIRGROUNDS IN DES MOINES.
KSCJ file photo