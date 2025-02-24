FEENSTRA BELIEVES CONGRESS WILL AVOID MARCH GOVT. SHUTDOWN

IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA BELIEVES CONGRESS WILL BE ABLE TO AVOID A GOVERNMENT SHUTDOWN ON MARCH 15TH.
HE SAYS THERE ARE TWO MAIN ISSUES TO DEAL WITH:
RFSHUT1 OC…..THAT COMES DUE. :13
FEENSTRA SAYS THE DEBT CEILING SHOULDN’T BE A DIFFICULT PROBLEM TO DEAL WITH:
RFSHUT2 OC……GET THAT DONE. :12
THE HULL REPUBLICAN SAYS THE BUDGET WILL BE A MORE PARTISAN BATTLE:
RFSHUT3 OC…..LOOK LIKE. :29
FEENSTRA BELIEVES NOBODY IN THE U.S. HOUSE REALLY WANTS TO SEE A SHUTDOWN, WHICH WOULD BE COSTLY:
RFSHUT4 OC……TO BE DONE. :13
FEENSTRA SPOKE WITH SIOUX CITY AREA BUSINESS LEADERS AND MEDIA LAST FRIDAY MORNING.