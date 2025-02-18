NEW INFORMATION ON DEATH ON NEBRASKA STATE TROOPER

MORE INFORMATION HAS BEEN RELEASED ABOUT THE ACCIDENT THAT CLAIMED THE LIFE OF A NEBRASKA STATE TROOPER IN CASS COUNTY MONDAY MORNING.
COLONEL JOHN BOLDUC OF .THE NEBRASKA STATE PATROL SAYS 31-YEAR-OLD TROOPER KYLE MCACY, A TEN-YEAR VETERAN OF THE PATROL, DIED RESPONDING TO A TRAFFIC CRASH ON INTERSTATE 80:
MCACY1 OC…….MILE MARKER 424. :17
BOLDUC SAYS ONE TROOPER WENT TO CHECK ON THE DRIVER OF A VEHICLE IN A DITCH WHO WAS SUFFERING FROM NECK PAIN;
MCACY2 OC…….STRUCK TROOPER MCACY. :19
MCACY DIED FROM HIS INJURIES AT THE SCENE.
COLONEL BOLDUC SAYS OTHER AGENCIES ARE CONDUCTING THE INVESTIGATION OF THE ACCIDENT:
MCACY3 OC……..HURTING TODAY. :25
COLONEL BOLDUC SAYS THE PATROL IS DEVASTATED FROM THE LOSS OF MCACY.