BIRD FLU STRIKES BUENA VISTA TURKEY FLOCK

THE IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND U.S.DEPARTMENT OF AGRICULTURE HAVE DETECTED A CASE OF HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA IN A COMMERCIAL TURKEY FLOCK IN BUENA VISTA COUNTY..
THIS IS IOWA’S THIRD DETECTION OF H5N1 BIRD FLU WITHIN DOMESTIC BIRDS IN 2025.
GOVERNOR KIM REYNOLDS AUTHORIZED A DISASTER PROCLAMATION FOR BUENA VISTA COUNTY EFFECTIVE NOW THROUGH MARCH 15TH.
THE PROCLAMATION ALLOWS STATE RESOURCES FROM IOWA HOMELAND SECURITY, THE IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LAND STEWARDSHIP, AND OTHER AGENCIES TO ASSIST WITH TRACKING AND MONITORING, RAPID DETECTION, CONTAINMENT, DISPOSAL, AND DISINFECTION.
IT REMAINS SAFE TO EAT POULTRY PRODUCTS.
IF PRODUCERS SUSPECT SIGNS OF HPAI IN THEIR FLOCKS, THEY SHOULD CONTACT THEIR VETERINARIAN IMMEDIATELY.
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