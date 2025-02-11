SAFE INTERNET DAY ENCOURAGES CAREFUL WEB BROWSING

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY ENCOURAGES THE PUBLIC TO OBSERVE “SAFER INTERNET DAY” WHICH IS TUESDAY, WORLDWIDE.
SOUTH DAKOTA’S INTERNET CRIMES AGAINST CHILDREN, WHICH IS PART OF THE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE, IS ONE OF 61 SIMILAR TASK FORCES ACROSS THE NATION PARTICIPATING IN THE OBSERVANCE.
THIS YEAR’S THEME IS PARENTING TIPS FOR ONLINE SAFETY.
JACKLEY IS ENCOURAGING PARENTS TO HAVE CONVERSATIONS WITH THEIR CHILDREN ABOUT INTERNET DANGERS.
IN 2024, THE SOUTH DAKOTA TASK FORCE RECEIVED 1,850 CYBERTIPS FROM THE NATIONAL CENTER FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN REGARDING THE POSSIBLE ONLINE SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN.
THE TASK FORCE CONDUCTED 900 INVESTIGATIONS INVOLVING THE ONLINE SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN AND MADE 92 ARRESTS WITH NINE OF THOSE ARRESTS BEING FOR HANDS-ON SEXUAL OFFENSES.