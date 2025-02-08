INMATE FOUND DEAD IN CLAY COUNTY SD JAIL

SOUTH DAKOTA’S DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION, AT THE REQUEST OF THE CLAY COUNTY SHERIFF’S OFFICE IN VERMILLION IS INVESTIGATING THE DEATH OF AN INMATE SATURDAY MORNING AT THE CLAY COUNTY JAIL.
ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS 46-YEAR-OLD REBECCA FREEMAN-KREBS WAS PRONOUNCED DECEASED IN HER JAIL CELL.
SHE WAS THE ONLY OCCUPANT OF THAT CELL AND WAS BEING HELD ON CHARGES OF DOMESTIC ASSAULT AND A VIOLATION OF A NO CONTACT ORDER.
AN AUTOPSY IS SCHEDULED FOR MONDAY.
THE INVESTIGATION IS BEING CONDUCTED BY THE D-C-I IN CONJUNCTION WITH THE VERMILLION POLICE DEPARTMENT.
THE CLAY COUNTY SHERIFF’S OFFICE IS COOPERATING WITH THE INVESTIGATION.