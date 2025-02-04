SUSPECT CHARGED WITH MAKING THREATS AGAINST NEW SD GOVERNOR

IT’S BEEN JUST OVER A WEEK SINCE LARRY RHODEN WAS SWORN IN AS SOUTH DAKOTA’S NEW GOVERNOR.
STATE ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY ANNOUNCED TUESDAY THAT A RAPID CITY MAN HAS BEEN ARRESTED ON STATE CHARGES FOR THREATENING THE NEW GOVERNOR.
28-YEAR-OLD HUDSON WHEELER WAS ARRESTED MONDAY AND CHARGED WITH ONE FELONY COUNT OF THREATENING OR INTIMIDATING A PERSON HOLDING STATEWIDE OFFICE.
AN INVESTIGATION LED BY THE SOUTH DAKOTA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION INDICATED THAT WHEELER MADE TELEPHONE CALLS TO THE GOVERNOR’S OFFICE WHERE HE THREATENED THE GOVERNOR.
JACKLEY SAYS THREATS OF ANY KIND AGAINST PUBLIC OFFICIALS SHOULD NOT BE TOLERATED,
WHEELER MADE FIRST COURT APPEARANCE TUESDAY IN PENNINGTON COUNTY CIRCUIT COURT AND IS BEING HELD ON A $25,000 CASH ONLY BOND.
HIS NEXT COURT APPEARANCE IS FEBRUARY 19TH.
Photo from SD Public Broadcasting feed