RHODEN HOPES TO HAVE RUSHMORE FIREWORKS FOR NATION’S 250TH BIRTHDAY

SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN HAS INVITED PRESIDENT DONALD TRUMP TO COME TO MOUNT RUSHMORE FOR INDEPENDENCE DAY IN 2026 TO CELEBRATE OUR NATION’S 250TH BIRTHDAY WITH FIREWORKS.
RHODEN SENT A LETTER TO THE PRESIDENT SAYING THE STATE IS READY TO THROW THE BIGGEST BIRTHDAY PARTY EVER FOR THE UNITED STATES OF AMERICA. AND THERE IS NO BETTER PLACE TO DO IT THAN MOUNT RUSHMORE.
GOVERNOR RHODEN POINTED TO PRESIDENT TRUMP’S RECENT ANNOUNCEMENT OF THE WHITE HOUSE TASK FORCE ON CELEBRATING AMERICA’S 250TH BIRTHDAY AND THE CONFIRMATION OF FORMER NORTH DAKOTA GOVERNOR DOUG BURGUM AS SECRETARY OF THE INTERIOR AS POSITIVE DEVELOPMENTS THAT WILL HELP MAKE THE EVENT HAPPEN.
IN 2020, FORMER-GOVERNOR KRISTI NOEM AND PRESIDENT TRUMP RESTORED THE MOUNT RUSHMORE FIREWORKS CELEBRATION FOR THE FIRST TIME IN MORE THAN A DECADE.
THE BIDEN ADMINISTRATION REJECTED ANY REQUESTS TO HOLD THE EVENT SINCE THEN.