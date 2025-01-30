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CONE PARK TO HOST FEBRUARY SNOWSHOEING EVENTS

By
Woody Gottburg
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THE WOODBURY COUNTY CONSERVATION BOARD IS PARTNERING WITH SIOUX CITY PARKS AND RECREATION TO OFFER SNOWSHOEING OPPORTUNITIES THIS WINTER AT CONE PARK.

SNOWSHOE HIKES, LED BY A NATURALIST, WILL BE AROUND ONE HOUR LONG, FOLLOWED BY COFFEE AND COCOA IN THE LODGE.

YOU CAN BORROW A PAIR OF SNOWSHOES OR BRING YOUR OWN.

SNOWSHOES ARE RECOMMENDED FOR AGES 10 AND UP AND MAKE SURE YOU DRESS IN LAYERS TO BE COMFORTABLE.

THE PROGRAMS ARE $5 PER SESSION AND WILL TAKE PLACE THREE CONSECUTIVE WEDNESDAYS ON FEBRUARY 5TH, 12TH AND 19TH AT 10 A.M. IN CONE PARK, LOCATED AT 3800 LINE DRIVE IN SIOUX CITY.

 

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