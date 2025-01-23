IOWA COULD INCREASE FINES FOR 100 MILE AN HOUR SPEEDERS

MORE AND MORE TRAFFIC TICKETS HAVE BEEN ISSUED THE PAST TWO YEARS TO DRIVERS SPEEDING ON HIGHWAYS AT OVER A HUNDRED MILES PER HOUR.
A BILL TO SIGNIFICANTLY INCREASE THE FINES FOR EXCESSIVE SPEEDING HAS UNANIMOUSLY CLEARED A SUBCOMMITTEE IN THE IOWA HOUSE.
REPRESENTATIVE JOSHUA MEGGERS OF GRUNDY CENTER HAS BEEN A STATE TROOPER FOR 18 AND A HALF YEARS.
SPEEDING1 OC……QUITE A FEW. :13
MEGGERS AND OTHER STATE TROOPERS WROTE MORE THAN A THOUSAND TICKETS IN 2024 TO DRIVERS WHO WERE TRAVELING 100 MILES AN HOUR OR MORE ON A ROADWAY.
MEGGERS SAYS THE HIGHEST SPEED HE ENCOUNTERED CAME AT THE BEGINNING OF HIS CAREER.
SPEEDING2 OC……INTERSTATE 80.” :07
HE SAYS IT’S NOT JUST THE INTERSTATES WHERE DRIVERS ARE BEING CLOCKED AT TRIPLE DIGITS.
SPEEDING3 OC…….TO GET HOME.” :14
IF HIS BILL BECOMES LAW, THE FINES FOR SPEEDING WITHIN 20 MILES AN HOUR ABOVE THE POSTED SPEED LIMIT WOULD STAY THE SAME, BUT ANYTHING ABOVE THAT WOULD MERIT A 285 DOLLAR FINE.
FIVE MORE DOLLARS WOULD BE TACKED ON FOR EVERY MILE AN HOUR ABOVE 20 MILES MORE THAN THAN THE SPEED LIMIT.
IT MEANS THE FINE FOR DRIVING 100 MILES AN HOUR IN A 55 MILE AN HOUR ZONE WOULD BE 410 DOLLARS.
RADIO IOWA