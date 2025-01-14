REMEMBERING DORIS SORENSEN DAY

THE WIFE OF A SIOUX CITY MILITARY HERO HAS PASSED AWAY IN FLORIDA.
THE FAMILY OF DORIS (SORENSEN) DAY HAS SHARED THAT SHE PEACEFULLY PASSED ON SATURDAY, JANUARY 11TH IN FLORIDA AT THE AGE OF 95.
“DORIE” WAS ORIGINALLY FROM THE RIVERSIDE NEIGHBORHOOD OF SIOUX CITY AND MARRIED HER CHILDHOOD SWEETHEART, GEORGE “BUD” DAY, WHO LATER BECAME A FIGHTER PILOT, SURVIVED TORTURE IN A NORTH VIETNAM PRISONER OF WAR CAMP, AND EARNED THE CONGRESSIONAL MEDAL OF HONOR.
DORIS WAS NICKNAMED “THE VIKING” BY BUD DAY FOR HER NORWEGIAN ROOTS AND LATER FOR HER ASTONISHING COURAGE IN THE FACE OF THAT INCREDIBLE ADVERSITY.
DORIS WAS THE DEVOTED WIFE AND MOTHER WHO RAISED FOUR CHILDREN WHILE HER HUSBAND SPENT 5 YEARS AND 7 MONTHS AS A P-O-W IN VIETNAM.
BUD DAY DIED IN 2013, AFTER SERVING IN THREE WARS AND RECEIVING A POSTHUMOUS PROMOTION TO BRIGADIER GENERAL IN 2017.
FUNERAL SERVICES FOR DORIS DAY ARE SCHEDULED FOR GOOD SHEPHERD LUTHERAN CHURCH IN SHALIMAR, FLORIDA THIS FRIDAY, JANUARY 17TH, FOLLOWED BY INTERMENT AT BARRANCAS NATIONAL CEMETERY IN PENSACOLA, FLORIDA.
Photo from Chris McGowan/Facebook