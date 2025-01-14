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BOB PADMORE TO RETIRE AS CITY MGR OF SIOUX CITY

By
Woody Gottburg
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SIOUX CITY’S CITY MANAGER HAS ANNOUNCED HIS RETIREMENT FROM CITY GOVERNMENT.

BOB PADMORE WILL RETIRE EFFECTIVE APRIL 4TH.

HE MADE THE ANNOUNCEMENT TUESDAY AFTERNOON IN CITY HALL COUNCIL CHAMBERS;

PADMORE5 OC……..THE CITY OF SIOUX CITY. :15

PADMORE HAS SERVED THE CITY OVER THE LAST 25 YEARS, WITH THE LAST 11 AS CITY MANAGER.

HE SAYS THAT 30 YEARS OF GOVERNMENT JOBS SINCE COLLEGE IS ENOUGH:

PADMORE6 OC…….REALLY ENJOY. :23

DURING HIS TIME AS CITY MANAGER, PADMORE WORKED WITH STAFF TO IMPLEMENT SOME MAJOR PROJECTS:

PADMORE7 OC…….REALLY PROUD OF THAT. :30

PADMORE SAYS HE IS IN NO HURRY TO FIGURE OUT WHAT HE WILL DO NEXT:

PADMORE8 OC………..HAVE TO DO SOMETHING. :16

MAYOR BOB SCOTT SAYS HE AND COUNCILMAN DAN MOORE TRIED TO TALK PADMORE INTO STAYING, BUT UNDERSTAND HIS DECISION:

PADMORE9 OC…….BOSS THAT HE IS. :19

THE CITY COUNCIL WILL BEGIN THE PROCESS OF SELECTING AN INTERIM CITY MANAGER AND A NATIONAL SEARCH FOR A PERMANENT REPLACEMENT WILL BE CONDUCTED IN THE COMING MONTHS.

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