YANKTON MAN CHARGED WITH 2ND DEGREE MURDER

A YANKTON, SOUTH DAKOTA MAN CHARGED IN WHAT AUTHORITIES CALL A SUSPICIOUS DEATH LAST FRIDAY MADE HIS FIRST COURT APPEARANCE MONDAY.
19-YEAR-OLD THEODORE KRANIG JR. IS CHARGED WITH SECOND-DEGREE MURDER IN THE STABBING DEATH OF ANOTHER MALE AT THAT VICTIM’S APARTMENT.
COURT DOCUMENTS ALLEGE THAT KRANIG WAS DRINKING AT THE MAN’S APARTMENT WHEN A DISPUTE OCCURRED.
KRANIG CLAIMS THE VICTIM ASSAULTED HIM FIRST, SO HE GRABBED A KNIFE AND SLASHED HIM.
THE VICTIM’S AGE OR HIS RELATIONSHIP WITH KRANIG HAVE YET TO BE REVEALED.