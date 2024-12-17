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THUNE SETS AGGRESSIVE AGENDA FOR U.S. SENATE IN 2025

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Woody Gottburg
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THE NEW U.S. SENATE MAJORITY LEADER, REPUBLICAN JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA, TOLD HIS FELLOW LAWMAKERS ON THE SENATE FLOOR TUESDAY TO GET READY FOR A BUSY AGENDA IN 2025:

BUSY6 OC……IN 2024. :14

THUNE SAYS THE NEW SENATE WILL START WITH CONFIRMATION HEARINGS OF PRESIDENT ELECT TRUMP’S CABINET NOMINEES:

BUSY7 OC…….SO BE IT. :28

HE SAYS SECURING THE BORDER WILL ALSO BE A PRIORITY:

BUSY8 OC……..FULLY SECURE THE BORDER. :25

THUNE SAYS THE SENATE WILL ALSO DEAL WITH MILITARY READINESS AND NATIONAL SECURITY, TAX RELIEF AND FINALLY PASSING A COMPREHENSIVE FARM BILL.

 

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