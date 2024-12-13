VILSACK SAYS FARM BILL NEGOTIATIONS ARE COMPLEX

U-S AGRICULTURE SECRETARY TOM VILSACK SAYS IT APPEARS FARM BILL NEGOTIATIONS HAVE GOTTEN MORE COMPLEX.
HOUSE SPEAKER MIKE JOHNSON SAYS A MAJORITY OF HOUSE REPUBLICANS OPPOSE A SENATE PLAN TO TAKE NEARLY 10 BILLION IN UNSPENT FUNDS FROM THE SO-CALLED INFLATION REDUCTION ACT AND USE IT ON CONSERVATION PROGRAMS.
FARMBILL12 OC……ACROSS THE COUNTRY.” :13
VILSACK SAYS CURRENT BUDGET RULES WOULD ALLOW THAT 10 BILLION DOLLAR TRANSFER.
FARMBILL13 OC……..SOME OTHER PRIORITY.” :10
FUNDING FOR FEDERAL CONSERVATION ASSISTANCE WAS INCREASED DRAMATICALLY BY THE INFLATION REDUCTION ACT.
FARMBILL14 OC……..TO ENHANCE IT.” :15
NEITHER THE HOUSE NOR THE SENATE BROUGHT A NEW FARM BILL UP FOR A VOTE THIS YEAR.
IF CONGRESS FAILS TO REAUTHORIZE THE 2018 FARM BILL THIS MONTH, FEDERAL FARM POLICIES REVERT TO LAWS PASSED EIGHT DECADES AGO.
VILSACK SAYS THAT WOULD CREATE CHAOS IN THE MARKETS.
FARMBILL15 OC………THE REST OF US.” :13
LAWMAKERS FROM STATES HIT BY HURRICANE HELENE IN LATE SEPTEMBER ARE SEEKING FEDERAL DISASTER AID FOR FARMERS WHO LOST CROPS, LIVESTOCK AND FARM BUILDINGS.
RADIO IOWA