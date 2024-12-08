TWO CASES OF BIRD FLU CONFIRMED IN IOWA

GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS ANNOUNCED THE EXTENSION OF A BIRD FLU DISASTER PROCLAMATION FOR SIOUX AND PALO ALTO COUNTIES EFFECTIVE IMMEDIATELY THROUGH JANUARY 7TH.
THE U.S.DEPARTMENT OF AGRICULTURE HAS NOW HAS CONFIRMED POSITIVE CASES OF HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA IN BOTH COUNTIES.
THE FIIRST CASE WAS REPORTED LAST WEEK BY IOWA’S DEPARTMENT OF AGRICULTURE IN A FLOCK OF COMMERCIAL LAYER CHICKENS IN SIOUX COUNTY.
PALO ALTO’S CASE IS THE 5TH CONFIRMED CASE IN IOWA THIS YEAR.
THE RECENT DETECTION DOES NOT PRESENT AN IMMEDIATE PUBLIC HEALTH CONCERN, AND IT REMAINS SAFE TO EAT POULTRY PRODUCTS.
IF PRODUCERS SUSPECT SIGNS OF HPAI IN THEIR FLOCKS, THEY SHOULD CONTACT THEIR VETERINARIAN IMMEDIATELY.