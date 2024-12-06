FLAGS TO FLY AT HALF STAFF IN REMEMBRANCE OF PEARL HARBOR

ALL U.S. AND STATE FLAGS ARE TO BE FLOWN AT HALF-STAFF SATURDAY ON DECEMBER 7TH, IN MEMORY OF THE U.S. SERVICEMEN WHO LOST THEIR LIVES DURING THE ATTACK ON PEARL HARBOR.
FLAGS SHOULD BE FLOWN FROM SUNRISE TO SUNSET.
IT IS THE 83RD ANNIVERSARY OF THE JAPANESE SNEAK ATTACK THAT KILLED 2,403 AMERICAN SERVICEMEN AND CIVILIANS AND BROUGHT THE UNITED STATES INTO WORLD WAR II.
PRESIDENT FRANKLIN D. ROOSEVELT CALLED IT “A DAY THAT WILL LIVE IN INFAMY.”
A RESOLUTION APPROVED BY CONGRESS IN 1994 DESIGNATES DECEMBER 7TH OF EACH YEAR AS NATIONAL PEARL HARBOR REMEMBRANCE DAY AND DIRECTS FLAGS TO BE LOWERED TO HALF-STAFF FROM SUNRISE TO SUNDOWN.