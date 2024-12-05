PUBLIC INPUT OPEN HOUSE TODAY (DEC 5) AT SIOUX GATEWAY AIRPORT

THE CITY OF SIOUX CITY WILL HOST THE SECOND AND FINAL PUBLIC INPUT OPEN HOUSE TO UPDATE THE AIRPORT MASTER PLAN FOR SIOUX GATEWAY AIRPORT TODAY FROM 4:00 P.M. – 6:00 P.M. AT THE AIRPORT TERMINAL BUILDING FIRST FLOOR COMMON AREA.
THE CURRENT AIRPORT MASTER PLAN, LAST UPDATED IN 2001, IS BEING REVIEWED AND UPDATED TO ACCOMMODATE FUTURE AVIATION GROWTH.
THERE WILL BE EXHIBIT STATIONS ON DISPLAY, WITH NO FORMAL PRESENTATION ON TOPICS INCLUDING THE AVIATION DEMAND FORECAST, FUTURE TRENDS AND AIR TRAFFIC PROJECTIONS.
THOSE ATTENDING MAY PARK IN THE TERMINAL PARKING LOT WHERE PARKING WILL BE VALIDATED AT THE EVENT.