OFFICER INVOLVED SHOOTING AT YANKTON SCHOOL

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY CONFIRMS THAT THE DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION, AT THE REQUEST OF THE YANKTON POLICE DEPARTMENT, IS INVESTIGATING AN OFFICER INVOLVED SHOOTING THAT OCCURRED THURSDAY NIGHT AT A YANKTON SCHOOL.
ONE PERSON WAS INJURED IN THE INCIDENT.
THE OFFICERS INVOLVED WERE NOT INJURED.
JACKLEY SAYS THERE IS NO THREAT TO THE PUBLIC AND HAS NOT SAID WHAT SCHOOL THE INCIDENT OCCURRED AT.
THE DCI WILL PROCESS THE CRIME SCENE, CONDUCT A FORENSIC EXAMINATION OF ALL COLLECTED EVIDENCE, INTERVIEW OFFICERS AND WITNESSES, AND REVIEW ALL VIDEO CAMERAS FROM THE AREA.
File photo