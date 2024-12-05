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FEENSTRA PUSHES FOR 185TH AIR GUARD RUNWAY FUNDING

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Woody Gottburg
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Representative Randy Feenstra visits with members of the 185th Air Refueling Wing inside one of the unit’s KC-135 midair refueling aircraft in Sioux City, Iowa on October 15, 2021. U.S. Air National Guard photo Senior Master Sgt. Vincent De Groot

IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA HAS SENT A LETTER TO ACTING DIRECTOR OF THE AIR NATIONAL GUARD, MAJOR GENERAL DUKE PIRAK, AND SECRETARY OF DEFENSE LLOYD AUSTIN REQUESTING THAT ONGOING RUNWAY AND RAMP PROJECTS AT THE 185TH AIR REFUELING WING IN SIOUX CITY BE INCLUDED IN THE FUTURE YEARS DEFENSE PROGRAM.

HOUSE AND SENATE MEMBERS REPRESENTING THE TRI-STATE AREA ALL COSIGNED THE LETTER, INCLUDING ALL SIX MEMBERS OF IOWA’S CONGRESSIONAL DELEGATION.

FEENSTRA SAYS “THE 185TH AIR REFUELING WING IS CRITICAL TO OUR ECONOMY, OUR REGION, AND OUR NATIONAL SECURITY”.

NEARLY 900 AIRMEN WORK IN THE LOCAL AIR GUARD, WHERE THE KC-135 REFUELING TANKERS ARE HOUSED AT THE BASE.

KSCJ FILE PHOTO

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