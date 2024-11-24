HOLIDAY PARADE TO LIGHT UP DOWNTOWN MONDAY NIGHT

DOWNTOWN SIOUX CITY WILL BE FILLED WITH HOLIDAY SPIRIT MONDAY NIGHT.
ELIZABETH STEWART OF DOWNTOWN PARTNERS SAYS THE ANNUAL HOLIDAY LIGHTED PARADE TAKES PLACE ON 4TH STREET BEGINNING AT 6:15 P.M.
DTXMAS1 OC………CHRISTMAS TREE. :10
SENSORY FRIENDLY SPACES AND AN ACCESSIBLE VIEWING AREA ARE AVAILABLE FOR THOSE WHO WANT TO WATCH THE PARADE.
A QUIET ZONE WILL BE IN THE LOBBY OF THE DOWNTOWN CONVENTION CENTER AND A SENSORY FRIENDLY SPACE WILL BE LOCATED IN ROOM 3 THERE AT 801 4TH STREET.
ACCESSIBLE PARKING IS AVAILABLE IN THE LOT ACROSS FROM THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER.
ACROSS FROM THE PUBLIC MUSEUM IN THE HOCHUNK CENTER, RAGEN COTE SAYS THE 31ST ANNUAL FESTIVAL OF TREES WILL BE ON DISPLAY TONIGHT THROUGH EARLY DECEMBER:
DTXMAS2 OC…… FOR LOCAL NON-PROFITS. :16
THERE WILL ALSO BE LOCAL ENTERTAINMENT IN THE HOCHUNK CENTER THROUGH THE EVENING, DOWN THE STREET, KAYLA KELLEN SAYS THE REMAX CENTER IN THE FORMER RIVIERA THEATER WILL ALSO HAVE ENTERTAINMENT AT THEIR OPEN HOUSE:
DTXMAS3 OC…….SOME OTHER TREATS. ;18
REMAX WILL ALSO HAND OUT AROUND 200 STOCKING HATS FOR THOSE ATTENDING THE HOLIDAY LIGHTED PARADE ON MONDAY.