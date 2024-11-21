SIOUX CITY POLICE TO BEGIN TARGETING ABANDONED VEHICLES

SIOUX CITY RESIDENTS WHO HAVE STALLED OR ABANDONED VEHICLES ON THEIR STREET ARE BEING ASKED TO MOVE THEM BEFORE THE FIRST SNOW STARTS FALLING.
SIOUX CITY POLICE WILL SOON BE INCREASING THEIR EFFORTS TO REMOVE THOSE MOTOR VEHICLES ON CITY STREETS.
THE EFFORTS WILL TARGET VEHICLES BEING STORED ON CITY STREETS THAT ARE DISABLED OR OBVIOUSLY INOPERABLE, AND ALSO HAVE NOT HAD LICENSE PLATES OR CURRENT REGISTRATION FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.
RECREATIONAL VEHICLES, BOATS, TRAILERS, AND OTHER EQUIPMENT THAT ARE IN VIOLATION OF MUNICIPAL PARKING ORDINANCES COULD ALSO BE TOWED AWAY IF NOT MOVED.
IN MOST CASES THE VEHICLES WILL BE TAGGED AND THERE WILL BE AN OPPORTUNITY FOR OWNERS TO REMOVE THEM BEFORE THEY ARE IMPOUNDED.
CERTAIN VEHICLES THAT ARE DECLARED A NUISANCE BY MUNICIPAL CODE CAN BE REMOVED WITHOUT NOTICE TO THE OWNER.