“CLOTHES THE GAP” TO HELP LOCAL STUDENTS PREPARE FOR WINTER WEATHER

SIOUXLANDERS ARE ENCOURAGED TO “CLOTHES THE GAP” THROUGH SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION’S ANNUAL COLD WEATHER CLOTHING CAMPAIGN.
THE CAMPAIGN SUPPORTS FAMILIES IN NEED AT THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL
DISTRICT.
NOW THROUGH TUESDAY, DECEMBER 17TH, INDIVIDUALS INTERESTED IN DONATING MAY DROP OFF NEW WINTER WEAR SUCH AS COATS, HATS, GLOVES, MITTENS, BOOTS, SWEATERS, AND LONG PANTS FOR TODDLERS, YOUTH, AND ESPECIALLY TEENS AT ALL DISTRICT SCHOOL BUILDINGS.
YOU MAY ALSO DROP THEM OFF AT THE SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION OFFICE AT 627 4TH STREET IN SIOUX CITY.
PERSONAL CARE HYGIENE ITEMS AND LAUNDRY DETERGENT ARE ALSO BEING COLLECTED. INDIVIDUALS MAY ALSO GIVE MONETARY DONATIONS WHICH ARE USED TO PURCHASE NEEDED ITEMS.
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