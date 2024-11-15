NORTH DAKOTA APPROVES SUMMIT CARBON PIPELINE

STATE REGULATORS IN NORTH DAKOTA APPROVED A PIPELINE ROUTE PERMIT FRIDAY FOR THE SUMMIT CARBON SOLUTIONS CARBON CAPTURE PIPELINE.
THE ROUTE APPROVED BY THE NORTH DAKOTA PUBLIC SERVICE COMMISSION IS PART OF A 25-HUNDRED MILE PROPOSED PROJECT COVERING FIVE STATES, INCLUDING IOWA.
SUMMIT C-E-O LEE BLANK SAYS IT’S AN IMPORTANT STEP.
NDK1 OC…..MOVE FORWARD” :11
THE APPROVAL IS IMPORTANT FOR IOWA, AS CONSTRUCTION IN IOWA CANNOT BEGIN UNTIL THE PROJECT IS FULLY APPROVED IN NORTH AND SOUTH DAKOTA.
THE SIERRA CLUB OF IOWA’S JESSICA MAZOUR SAYS PIPELINE OPPONENTS ARE DISAPPOINTED IN THE PERMIT DECISION BUT THAT THE FIGHT IS FAR FROM OVER.
NDK2 OC……….AT STAKE” :08
SUMMIT PLANS TO REAPPLY FOR A ROUTE PERMIT IN SOUTH DAKOTA ON TUESDAY (NOV. 19).
RADIO IOWA