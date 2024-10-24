IA 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL RACE PREVIEW

ALL FOUR REPUBLICANS WHO REPRESENT IOWA IN THE U-S HOUSE ARE SEEKING REELECTION THIS YEAR, INCLUDING FOURTH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA OF HULL.
FEENSTRA’S 2024 RACE IS A GENERAL ELECTION REMATCH WITH RYAN MELTON, A DEMOCRAT FROM WEBSTER CITY.
FEENSTRA’S REPUBLICAN OPPONENT IN THE JUNE PRIMARY GOT 40 PERCENT OF THE VOTE AND THAT CANDIDATE — KEVIN VIRGIL — ENDORSED MELTON IN AUGUST.
THE PRIMARY REASON WAS THAT MELTON AND VIRGIL BOTH OPPOSE THE USE OF EMINENT DOMAIN TO SEIZE LAND FOR A CARBON PIPELINE.
FEENSTRA SAYS HE’S ALSO OPPOSED TO EMINENT DOMAIN, BUT THE PIPELINE IS A STATE ISSUE, NOT A FEDERAL ISSUE AND HE CALLS VIRGIL ANTI-AGRICULTURE.
4THD1 OC……….THE DEMOCRAT PARTY.” :05
MELTON SAYS HE EXPECTS TO GET SOME PROTEST VOTES FROM REPUBLICANS.
THERE ARE 90-THOUSAND MORE REGISTERED REPUBLICANS THAN DEMOCRATS IN THE DISTRICT AND IOWA STATE UNIVERSITY POLITICAL SCIENCE PROFESSOR DAVE PETERSON SAYS THAT’S A BIG ADVANTAGE FOR FEENSTRA:
4THD2 OC…PRETTY EASY. :06
MELTON SAYS HIS CANDIDACY IS PARTLY A PARTY-BUILDING EXERCISE, AS THERE ARE MORE DEMOCRATS IN THE FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT RUNNING FOR OTHER OFFICES.
4THD3 OC…….IN OUR DISTRICT.” :07
FEENSTRA SAYS HIS TOP PRIORITIES FOR 2025 WOULD BE SECURING THE SOUTHERN BORDER AND EXTENDING THE TRUMP-ERA TAX CUTS.
4THD4 OC……..BALANCED BUDGET.” :04
THE FOURTH DISTRICT COVERS 36 COUNTIES AND INCLUDES SIOUX CITY, COUNCIL BLUFFS, LE MARS, SPENCER, ORANGE CITY, ALGONA, FORT DODGE AND MARSHALLTOWN AMONG IT’S AREA.
RADIO IOWA