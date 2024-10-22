SIOUXLAND INITIATIVE UPDATES CITY COUNCIL

THE CITY COUNCIL RECEIVED A REPORT FROM THE SIOUXLAND INITIATIVE AT THEIR MONDAY MEETING.
CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT CHRIS MCGOWAN PRESENTED THE REPORT TO COUNCIL MEMBERS:
INITIATIVE1 OC……..A COMPETITIVE ONE. :20
WHEN THE INITIATIVE STARTED, THE DAKOTA DUNES AREA HAD REALLY NOT BEEN DEVELOPED YET, BUT THE INITIATIVE IS A PARTNERSHIP OF OUR TRI-STATE BUSINESS AREA INCLUDING IOWA, NEBRASKA AND SOUTH DAKOTA THAT WORKS TO ATTRACT NATIONAL CORPORATIONS TO OUR AREA:
INITIATIVE2 OC…SIOUXLAND INITIATIVE. :31
MCGOWAN TOLD THE COUNCIL THAT SINCE COVID, THERE HAVE BEEN THREE MAIN FOCUS AREAS:
INITIATIVE3 OC………THREE OF THOSE THINGS. :12
HE TOLD THE COUNCIL EXPANDING THE LOCAL WORKFORCE CONTINUES TO BE A CHALLENGE, BUT PROGRESS HAS BEEN MADE IN THE OTHER AREAS. :
INITIATIVE4 OC………RECENT PAST. :18
MCGOWAN CITED THE CONE PARK AND RIVERFRONT DEVELOPMENTS AS TWO OF THOSE QUALITY OF LIFE LOCAL IMPROVEMENTS.