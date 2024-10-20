LAUREL NEBRASKA WOMAN DIES IN SOUTH DAKOTA CRASH

A LAUREL, NEBRASKA WOMAN HAS DIED IN A TWO-VEHICLE COLLISION 12 MILES WEST OF BERESFORD, SOUTH DAKOTA SATURDAY MORNING.
THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL SAYS THE 45-YEAR-OLD LAUREL WOMAN WAS DRIVING SOUTHBOUND ON SOUTH DAKOTA HIGHWAY 19A AND HAD STOPPED TO TURN LEFT ONTO HIGHWAY 46.
AT THE SAME TIME, A 19-YEAR-OLD SOUTH DAKOTA WOMAN WAS NORTHBOUND ON HIGHWAY 19 IN A PICKUP AND FAILED TO STOP AT THE STOP SIGN.
THE VEHICLES COLLIDED, SENDING THEM BOTH INTO THE NORTHEAST DITCH.
THE LAUREL WOMAN DIED FROM HER INJURIES AT THE SCENE OF THE ACCIDENT.
THE DRIVER OF THE PICKUP SUSTAINED SERIOUS, NON-LIFE-THREATENING INJURIES.
THEIR NAMES HAVE NOT BEEN RELEASED.