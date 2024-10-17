RED FLAG FIRE DANGER WARNING FOR MOST OF IOWA TODAY

AREA RESIDENTS ARE WARNED NOT TO DO ANY OPEN BURNING TODAY, AND FARMERS NEED TO USE CAUTION IN THE FIELDS WITH THEIR HOT HARVEST EQUIPMENT.
88 OF IOWA’S 99 COUNTIES ARE UNDER A RED FLAG WARNING.
NATIONAL WEATHER SERVICE METEOROLOGIST ALEXIS JIMENEZ SAYS THE FIRE DANGER IS VERY HIGH TO EXTREME.
LILBIT1 OC….IOWA TODAY :11
IN MOST AREAS, THE WARNING RUNS THROUGH 7 O’CLOCK TONIGHT, THOUGH JIMENEZ SAYS IT COULD BE RENEWED TOMORROW, AS THERE’S VIRTUALLY NO RAIN IN THE WEEKEND FORECAST.
LILBIT2 OC….LITTLE BIT :10
THE EXTENDED OUTLOOK SHOWS A CHANCE OF SHOWERS MONDAY NIGHT.
THE STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE HAS BURN BANS POSTED FOR 58 COUNTIES, INCLUDING MOST OF NORTHWEST IOWA.
Radio Iowa/ file photo