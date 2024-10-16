NEW L-E-C IS OPERATIONAL & MOSTLY COMPLETE

TUESDAY WAS THE FINAL COMPLETION DATE DEADLINE FOR THE NEW COUNTY-CITY LAW ENFORCEMENT CENTER ON 28TH STREET.
L-E-C BOARD MEMEBER MARK NELSON TOLD HIS FELLOW COUNTY SUPERVISORS THAT SOME MINOR DETAILING IS STILL TAKING PLACE:
LEC27 OC……..GRASS TO GROW. :27
NELSON SAYS THE ROOF WAS COMPLETED LAST FRIDAY:
LEC28 OC……ON THIS ROOF. :15
THERE ARE SOME OTHER WARRANTY AND PAPERWORK ISSUES THOUGH WITH THEIR CONTRACTOR, HAUSMAN CONSTRUCTION:
LEC29 OC………IN COMPLIANCE. :28
INMATES WERE MOVED INTO THE NEW JAIL FRIDAY NIGHT AND SATURDAY MORNING.